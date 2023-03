POL-PDMT: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten

Hachenburg (ots) - Bereits in der vergangenen Woche, zwischen Montag, 06.03.2023, und Freitag, 10.03.2023, wurde im Andachtwald Hachenburg Urnenschmuck, bzw. Blumenschmuck, nach einer Urnenbeisetzung mutwillig beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg unter Tel.: 02662 95580 oder per E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: PI Hachenburg ...

mehr