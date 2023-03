Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall am Krankenhaus Dernbach - Zeuge gesucht

56428 Dernbach (Westerwald) (ots)

Am 14.3.2023 um 12:15h kam es auf dem Parkplatz am Krankenhaus Dernbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. In diesem Zusammenhang wird ein bislang unbekannter Zeuge gesucht welcher den Unfall beobachtet und den PKW des Unfallverursachers noch umgesetzt hat. Bei Eintreffen der Polizei war der genannte Zeuge nicht mehr vor Ort sodass eine Personalienfeststellung nicht möglich war.

Die Polizei Montabaur bittet darum, dass der männliche Zeuge sich bei hiesiger Dienststelle meldet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell