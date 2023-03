POL-PDMT: Berufsinformationsstand der Polizei Hachenburg

Westerburg (ots) - Westerburg. Im Zeitraum von Samstag, 11.03.2023, 13:00 Uhr, bis Montag, 13.03.2023, 08:00 Uhr, wurde in das Geschäft der Diakonie am Marktplatz in Westerburg eingebrochen. Mit einem Metallpfosten warf der Täter eine Scheibe der Eingangstür ein und entwendete eine Registrierkasse und eine Spendendose mit Bargeld. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Westerburg (02663 98050 oder ...

