Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Jena (ots)

Eine Streitigkeit endete am Mittwochnachmittag in einem Nettomarkt in der Erlanger Allee mit einer Körperverletzung. Einem unbekannten Täter dauerte der Kassiervorgang wohl zu lange. Nach einer verbalen Auseinandersetzung riss der Täter dem Mitarbeiter eine Bierflasche aus der Hand, wobei er ihn mit dieser verletzte. Anschließend flüchtete er ohne Bierflasche in unbekannte Richtung. Die Polizei Jena bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung gegen 16:50 Uhr beobachtet haben bzw. Angaben zum Hergang machen können, sich telefonisch unter 03641 - 810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thuerigen.de zu melden.

