POL-NOM: Pkw zerkratzt

Uslar (ots) - Uslar-Volpriehausen (go), 19.04.2023, 13:55 Uhr Ein 61 jähriger PKW Fahrer aus Einbeck befuhr die Delliehäuser Straße. Beim Abbiegen in die Bollertstraße übersah er die von rechts kommende 49 jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.700 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: ...

mehr