POL-PB: Hof-Automaten aufgebrochen

Delbrück (ots) - (md) Am Mittwoch, 29.03.2023 kam es in der Lohmannstraße in Delbrück zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine PKW-Fahrerin musste einem entgegenkommenden SUV ausweichen und beschädigte dabei ein auf ihrer Fahrbahnseite geparktes Auto. Gegen 14:00 Uhr war eine 35-jährige BMW-Fahrerin auf der Lohmannstraße in Richtung Fahrtrichtung Von-Galen-Straße unterwegs als ihr ein schwarzer SUV ...

