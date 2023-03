Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Delbrück (ots)

(md) Am Mittwoch, 29.03.2023 kam es in der Lohmannstraße in Delbrück zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine PKW-Fahrerin musste einem entgegenkommenden SUV ausweichen und beschädigte dabei ein auf ihrer Fahrbahnseite geparktes Auto.

Gegen 14:00 Uhr war eine 35-jährige BMW-Fahrerin auf der Lohmannstraße in Richtung Fahrtrichtung Von-Galen-Straße unterwegs als ihr ein schwarzer SUV entgegenkam, der auf seiner Fahrbahn relativ weit links unterwegs gewesen sei. Die BMW-Fahrerin musste nach rechts ausweichen. Dabei touchierte sie den Außenspiegel eines am Straßenrand geparkten Seat.

Der SUV habe seine Fahrt in Fahrtrichtung Amtsgericht fortgesetzt, ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern, so die BMW-Fahrerin. Der Wagen sei schwarz oder dunkelgrau gewesen, die Fahrerin zwischen 30 - 40 Jahre alt und sie habe dunkle, kurze Haare und keine Brille getragen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Hinweise geben? Die Fahrerin des dunklen SUV wird ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Das Verkehrskommissariat ist unter 05251 306-0 erreichbar.

