Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Betrüger ergaunern Schmuck und Bargeld mit Handwerkertrick in Hannover-Südstadt

Hannover (ots)

In den letzten Wochen ist es vermehrt zu Trickdiebstählen in Wohnungen durch falsche Handwerker gekommen. Immer wieder versuchen Betrüger Bürgerinnen und Bürger an der Haustür um ihr Geld zu bringen. Aus diesem Grund warnt und sensibilisiert die Polizeidirektion Hannover zu diesem Thema. Zeitgleich werden Zeugen zu entsprechenden Sachverhalten gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Ein aktueller Fall: Am Dienstag, 11.04.2023, klingelten ein falscher Handwerker bei einer 77-jährigen Frau aus dem Bereich Hannover-Südstadt. Unter dem Vorwand es gäbe Probleme mit der Wasserversorgung innerhalb des Mehrfamilienhauses erschlich sich ein Mann Zutritt zu der Wohnung der Seniorin. Durch gezielte Ablenkungen gelang es einem weiteren Täter die Wohnung zu betreten und zu durchsuchen. Auf diese Art und Weise brachten die Unbekannten die 77-Jährige um Schmuck und Bargeld im fünfstelligen Bereich.

Zu einem der beiden Täter liegt eine Beschreibung vor. Er ist circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und in etwa 50 Jahre alt. Er trug sehr kurze dunkelblonde Haare. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer schwarz-blauen Handwerkerjacke oder einen Blouson und einer dunklen Hose bekleidet.

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat Ermittlungen wegen Diebstahls eingeleitet.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Handwerkern einen Ausweis. Prüfen Sie diesen sorgfältig.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der für das Anliegen zuständigen Stelle an. Ganz wichtig: Lassen Sie den Besucher solange vor der abgesperrten Tür warten.

- Halten Sie die Bargeldbestände in ihrer Wohnung/ Haus gering.

- Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /aw,

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell