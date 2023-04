Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Computerbetrügerin?

Hannover (ots)

Am frühen Nachmittag des 01.11.2022 hob eine unbekannte weibliche Person mehrfach unberechtigt Bargeld aus Automaten zweier Bankfilialen in Hannover-Badenstedt und Hannover-Ahlem ab. Seit Montag, den 17.04.2023, fahndet die Polizei mit Bildern nach der unbekannten Frau. Wer kann Hinweise geben?

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen hatte die unbekannte Täterin die für die Taten benutzte EC-Karte und die dazugehörige Pin aus einer Umhängetasche entnommen. Die Tasche hatte sie zuvor einem 86-jährigen Mann auf dem Gelände des Friedhofes Letter entwendet.

Kurz nach dieser Tat betrat die Beschuldigte gegen 14:03 Uhr erst eine Bankfiliale auf der Wunstorfer Landstraße, dann gegen 14:24 Uhr eine weitere Filiale auf der Badenstedter Straße. In beiden Fällen begab sie sich an einen der dortigen Automaten und hob insgesamt eine untere vierstellige Summe Bargeld ab. Im Anschluss begab sie sich erneut in die Bankfiliale an der Badenstedter Straße und versuchte dort nochmals eine vierstellige Summe abzuheben. Daraufhin kaufte die Täterin gegen 14:37 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Körtingsdorfer Weg mit der gestohlenen EC-Karte einen Fahrschein. Abschließend benutzte sie um 15:01 Uhr die widerrechtlich erlangte EC-Karte für einen Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Bardowicker Straße in Hannover-Linden.

Die unbekannte Geldabheberin ist etwa 30 Jahre alt, 1,65 m groß und von kräftiger Statur. Sie hat blonde, teilweise zu einem Zopf gebundene lange Haare, trug eine schwarze Basecap mit weißer Schrift der Marke "Moncler", eine Brille und eine Mund-Nasen-Bedeckung. Während der Tat war sie mit einem schwarzen Sweatshirt, einer hellblauen, enganliegenden Jeans, einer schwarzen Umhängetasche und schwarzen Sneakers mit auffällig grauen Zehenkappen bekleidet.

Gegen die unbekannte Beschuldigte wurden Ermittlungen wegen Computerbetruges eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die Identität der Frau geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. Der Diebstahl der EC-Karte ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema EC-Kartenbetrug: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/

