Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Einbruch in Mülldeponie - Polizei sucht Zeugen

Zwei unbekannte Täter verschafften sich am späten Dienstagabend unberechtigt Zutritt auf das Gelände einer Mülldeponie in Kupferzell. Gegen 23.55 Uhr hebelten sie ein Fenster des Gebäudes in der Straße "Stäffelesrain" auf und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie Schränke und öffneten Schubladen. Entwendet wurde, nach bisherigem Stand, nur ein Wasserkocher. Im Gebäude schütteten die Täter eine chlorhaltige Flüssigkeit auf den Boden und verursachten so weiteren Sachschaden. Die genaue Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden, wird jedoch in einem vierstelligen Eurobereich geschätzt. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell