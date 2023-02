POL-EL: Uelsen - Eisplatten von der Ladefläche eines LKW auf die Windschutzscheibe eine entgegenkommenden BMW gefallen - Zeugen gesucht

Papenburg (ots) - Am 3. Februar kam es in der Zeit zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße "Umländerwiek links" abgestellten blauen VW Tiguan im Bereich der Beifahrertür. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1230 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der ...

mehr