POL-PDLD: Wörth am Rhein - Kind erleidet durch Feuerwerkskörper Verbrennungen

Wörth am Rhein (ots)

Am 30.12.2022, gegen 13:30 Uhr, hantierten drei Kinder im Alter von 10 Jahren und 11 Jahren in der Ottstraße in Wörth am Rhein mit Feuerwerkskörpern. Hierbei steckte eines der Kinder dem 11-jährigen Jungen einen Feuerwerkskörper in das T-Shirt, so dass dieser vollständig auf dem Brustkorb des 11-Jährigen abbrannte. Der 11-Jährige erlitt Verbrennungen auf dem Brustkorb und musste durch einen Rettungswagen, zur weiteren Behandlung, in ein Krankenhaus verbracht werden.

Die Polizei weist eindringlich darauf hin, bei der Nutzung von Feuerwerkskörpern höchste Sorgfalt walten zu lassen, da es immer wieder zu teils schweren Verletzungen durch diese kommen kann. Außerdem sollten Kinder und Jugendliche nur solches Feuerwerk benutzen, welches für diese freigegeben ist und dies nur unter Aufsicht.

