POL-MI: Entwendete Pedelecs dank technischem Hilfsmittel aufgespürt

Minden, Bad Oeynhausen (ots)

Am Mittwochabend meldete sich eine Frau bei der Polizei und berichtete, dass sie ihr am 31. Oktober gestohlenes Fahrrad in Minden habe orten können. Eine entsprechende Anzeige sei bereits erstattet worden, das Rad habe ursprünglich abgeschlossen am Bürgerhaus in Rehme gestanden. Über ein technisches Hilfsmittel, so die Bad Oeynhausenerin, habe sie nun ihr Pedelec mutmaßlich in einer fremden Garage aufspüren können. Daraufhin machte sich eine Streifenwagenbesatzung auf den Weg zum vermeintlichen Fundort in die Bärenkämpen, wo die Geschädigte die Polizisten bereits erwartete.

Nachdem sich vor Ort die Hinweise verdichteten, dass sich das entwendete Fahrrad in der verschlossenen Garage befand, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft die Öffnung und Durchsuchung des Objektes verfügt. Darin fand sich schließlich nicht nur das Fahrrad der 34-Jährigen, sondern unter anderem drei weitere Fahrräder, darunter zwei nach Diebstählen zur Fahndung ausgeschriebene Pedelecs der Firma Raleigh.

Zwischenzeitlich erschien ein 21-jähriger Mindener am Einsatzort und gab vor, Nutzer der Garage zu sein. Da die Beamten dessen Ausführungen zur Herkunft der aufgefundenen Gegenstände keinen Glauben schenkten, wurde gegen den mutmaßlichen Dieb ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

