POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023

Heilbronn (ots)

Wertheim: PKW-Aufbrecher festgenommen

Nachdem in den vergangenen Tagen mehrere PKW-Aufbrüche im Bereich des Mainplatzes und der Straße "Untere Leberklinge" in Wertheim begangen wurden, konnte am Sonntagabend ein Mann auf frischer Tat festgenommen werden. Zeugen beobachteten gegen 19.45 Uhr in der Tiefgarage Mainparkplatz, wie eine männliche Person an einem PKW hantierte. Die hinzugerufene Polizei konnte den 21-jährigen Marokkaner auf frischer Tat festnehmen. Dem Mann werden nun mindesten neun Taten mit einem Schaden von knapp 10.000 Euro vorgeworfen. Der junge Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach am Montag beim Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt. Hier wurde der beantragte Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

