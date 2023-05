Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schemmerhofen - Einbrecher unterwegs

Am Dienstag oder Mittwoch brachen Unbekannte in ein Gebäude in Schemmerhofen ein.

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr suchten die Unbekannten ein Gebäude in der Raiffeisenstraße auf. Dort brachen sie einen Schlüsseltresor auf. Der war an der Außenwand montiert und wurde abgerissen. Mit dem Originalschlüssel öffneten die Täter die Eingangstür. So gelangten sie in Innere. Auf der Suche nach Brauchbarem brachen die Diebe weitere Türen auf und durchsuchten Räume. Dabei stießen die Einbrecher auf Bargeld. Das machten sie zu ihrer Beute und flüchteten damit unerkannt. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen im Landkreis Heidenheim ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus oder an einem bewohnten Wohnwagen sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

