POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Merino-Suffolk-Schaf gestohlen/Wer kann Hinweise geben?

Erzhausen (ots) - Aktuellen Ermittlungen zufolge brachen am Dienstag (07.03.), zwischen 14:00 und 20:30 Uhr Unbekannte in eine Kellerwohnung eines Einfamilienhauses in der Straße "Dreieichring" ein. Unter der Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen in die Wohnung und durchwühlten mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie keine Beute und ...

