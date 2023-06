Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.06.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Fahrradfahrer überfahren

Schwerste Verletzungen erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in der Brückenstraße in Heilbronn. Gegen 14.55 Uhr überquerte der 33-jährige Radfahrer vom Radweg von Neckargartach in Richtung Kernstadt kommend den Überweg an der Brückenstraße. Ein aus derselben Richtung fahrendes Müllfahrzeug bog in diesem Moment nach rechts ab und erfasste den 33-Jährigen. Der Radfahrer wurde überrollt. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Unfallgutachter wurde an die Unfallstelle hinzugezogen.

