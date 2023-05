Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Sonneberg (ots)

Am 19.05.2023, gegen 14.10 Uhr, befuhr der 94-jährige Fahrer eines PKW Toyota in Sonneberg die Neustadter Straße in Richtung Neustadt bei Coburg. An der Ampel beachtete er den verkehrsbedingt wartenden 47-jährigen Fahrer eines Pkw nicht und fuhr auf diesen auf. Der 94-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

