Voerde (ots) - Die Polizei hat es mit einer ungewöhnliche "Fundsache" zu tun. Ein Mann hat am 10.01.23 um 09.30 Uhr auf einer Grünfläche in einer Tüte "zerstörte" Banknoten gefunden. Den genauen Fundort und nähere Einzelheiten zu den Umständen kann die Polizei aus taktischen Gründen nicht preisgeben. Der Mann und seine Frau haben das Geld bei der Polizei in ...

