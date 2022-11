Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0677--Unbekannte brechen Geldautomaten auf--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, OT Neuenland, Duckwitzstraße Zeit: 31.10.22, 00.20 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Montag, einen Geldautomaten einer Bankfiliale in der Neustadt aufzubrechen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher drangen nachts in ein Einkaufzentrum an der Duckwitzstraße ein und durchbrachen die Wand eines Geschäftes, um so an einen dahinterstehenden Geldautomaten zu gelangen. Die Täter brachen den Automaten anschließend auf und flüchteten unerkannt. Die Höhe der Schadenssumme konnte noch nicht beziffert werden.

Die Polizei fragt: "Wer hat kurz nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Einkaufzentrums an der Duckwitzstraße gemacht und kann Hinweise zu den Tätern geben?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

