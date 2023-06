Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.06.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht In der Nacht auf Mittwoch beschädigten Unbekannte zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Shisha Shops in der Poststraße in Öhringen. Der Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Mulfingen: Zeugen nach Diebstahl gesucht Im Laufe des Sonntags entwendeten Unbekannte einen 1000 Liter Wassertank von einer Pferdekoppel im Gewann "Innerer Wasserweg" in Mulfingen. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Eurobetrag beziffert. Wer kann Angaben zum Verbleib des Tanks machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06294 234 beim Polizeiposten Krautheim zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen entwendeten Unbekannte Bargeld aus einer Tierarztpraxis in der Haller Straße in Öhringen. Zwischen 20 Uhr und 7 Uhr verschafften sich die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich durch ein Erdgeschossfenster Zutritt in die Praxis und entwendeten Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Waldenburg: Pkw beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug im Zeitraum von Mittwochmorgen, 9.30 Uhr, und Mittwochnachmittag, 17 Uhr, in der Hauptstraße in Waldenburg beim dortigen öffentlichen Parkplatz und flüchtete anschließend. Ein 55-Jähriger hatte seinen AUDI A 6 Avant gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße in Waldenburg an dem öffentlichen Parkplatz eines Hotels abgestellt. Als er gegen 17 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen

