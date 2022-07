POL-CE: Zeugenaufruf nach dreister Unterschlagung

Winsen (Aller) (ots) - Während ein Mann am Samstag in Winsen seine Feuertonne unbeobachtet brennen ließ, geriet neben der Tonne liegendes Holz in Brand. Nur durch das Bellen seines aufmerksamen Hundes wurde der Mann auf den Kleinbrand aufmerksam. Gemeinsam mit in der Zwischenzeit durch Nachbarn alarmierten Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Winsen konnte das Feuer abgelöscht werden. Da in der Feuertonne behandeltes Holz verbrannt wurde, ist gegen den den Besitzer des ...

