Celle (ots) - Am frühen Freitagmorgen (15.07.2022) gegen 06:00 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Straße "Zum Alten Kanal" aus. Hier war ein Bauwagen des Walddorfkindergartens in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Bauwagen in Vollbrand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind noch unklar. Rückfragen bitte an: ...

