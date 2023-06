Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des Landratsamtes Weimarer Land und der Landespolizeiinspektion Jena, in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt, zum Brand in einer Unterkunft für Geflüchtete in Apolda

Apolda (ots)

Am Montagabend konnte die Brandortermittlung im Objekt vorerst abgeschlossen werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat sowie eine Verursachung Dritter. Vorbehaltlich des noch ausstehenden Gutachtens des Brandsachverständigen des Thüringer Landeskriminalamtes weist, nach derzeitigen Ermittlungsstand, alles auf einen technischen Defekt als Brandursache hin. Überdies erfolgte in den Vormittagsstunden am Dienstag die Obduktion des aufgefunden Leichnams. Im Ergebnis attestierte die Rechtsmedizin eine vorläufige Todesursache aufgrund einer Rauchgasintoxikation. Sprich der Todeseintritt ist auf nach dem Brandausbruch terminierbar. Auch gab es keine Hinweise auf Verletzungen, welche nicht auf ein Brandgeschehen zurückzuführen sind. Zur Identität des Leichnams kann zum derzeitigen Stand noch keine valide Antwort, aufgrund noch ausstehender Untersuchungen sowie Abgleichungen, getätigt werden. Das Brandobjekt wurde zum Teil wieder freigegeben. Landrätin Christiane Schmidt-Rose "Es ist geplant, dass die derzeit dezentral in Hermsdorf notuntergebrachten Bewohner so schnell wie verantwortbar wieder nach Apolda gebracht werden." Für die Personen, welche vormals im nunmehr unbewohnbaren Trakt wohnten, wird derzeit seitens des Landkreises Weimarer Land, in Verbindung mit der Stadt Apolda, nach Unterkunftsmöglichkeiten gesucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell