Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind kollidiert mit Pkw

Weimar (ots)

Gegen 14:15 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Caddy die Warschauer Straße in Richtung Moskauer Straße. Ein 8-jähriger Junge kam mit seinem Fahrrad aus einem Hauseingang, fuhr die abschüssige Grünfläche herunter und ohne anzuhalten bis auf die Fahrbahn. Der Caddy-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind fiel samt seinem Fahrrad auf die Straße, zog sich dabei eine Prellung und Abschürfungen am Arm zu. Es wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Es entstand geringer Sachschaden am Pkw und am Fahrrad.

