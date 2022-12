POL-EL: Lingen - VW beschädigt

Itterbeck (ots) - Am Sonntag geriet gegen 21.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Holzschuppen an der Mühlenstraße in Itterbeck in Brand. Verletzt wurde niemand. Durch den Brand wurden zwei angrenzende Garagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren aus Itterbeck und Uelsen waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Der Holzschuppen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Die ...

