Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Brand in Garage

Vrees (ots)

Am Sonntag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Straße Tannenbrink in Vrees alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache geriet gegen 15.30 Uhr die in der Garage eines Einfamilienhauses befindlichen PV-Speicher-Module in Brand. Der Brand dehnte sich im weiteren Verlauf auf das Inventar sowie auf die Garage aus. Ein 34-jähriger Bewohner wurde durch eine Rauchgasvergiftung verletzt. Die Feuerwehren aus Werlte und Lorup waren mit insgesamt neun Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell