POL-EL: Nordhorn - Mehrere Personen bei Unfall verletzt

Aschendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr in eine Lagerhalle an der Hüntestraße in Aschendorf eingebrochen. Sie beschädigten ein Fenster, wodurch ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro entstand. Ersten Erkenntnissen zufolge machten die Täter jedoch keine Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

