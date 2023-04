FW Helmstedt: Ortsfeuerwehr Helmstedt Jahreshauptversammlung 2022

Feuerwehr Helmstedt

Auf einen nahezu vollständig besetzten Saal konnte Ortsbrandmeister Niko Walther bei der Eröffnung der Jahreshauptversammlung 2022 am Samstag, den 15.04.2023, blicken. Neben den Kameraden der Einsatzabteilung, Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Altersabteilung und Fördernde Mitglieder konnte er eine Vielzahl von Gästen begrüßen. Neben dem 1. Stadtrat Henning-Konrad Otto, Stadtbrandmeister Christian Kahl, Kreisbrandmeister Maik Wermuth waren auch Vertreter des DRK, DLRG, THW, den Ortsfeuerwehren aus Emmerstedt, Barmke, Büddenstedt, Offleben-Reinsdorf sowie Grasleben und der Partnerstadt Haldensleben anwesend.

Im Jahresbericht ging Niko Walther auf die Statistik ein. Zum Stichtag 31.03.2023 befanden sich 73 Mitglieder in der Einsatzabteilung. Ein Minus von 12 Kameraden zum Vorjahr, welches sich jedoch größtenteils auf inaktive Mitglieder bezieht. Die Bereinigung war notwendig geworden, um die angespannten Mitgliedersituation zu verdeutlichen. Die Altersabteilung ist mit 11 Mitgliedern weiterhin stabil. Die Einsatzzahlen haben sich mit insgesamt 341 (+50 in 2021) Einsätzen wieder nahezu auf das "Vor-Corona"-Niveau eingependelt. Besonders hervorzuheben waren drei aufeinanderfolgende Sturmtage im Februar, welche eine Vielzahl an Einsätzen hervorrief. Des Weiteren prägten diverse Verkehrsunfälle oder Einsätze im Stadtgebiet das Jahr. In Summe zeigte sich, dass die Anzahl der technischen Hilfeleistungen mehr in den Fokus rückt. Auch die Ausbildung war ein großer Baustein des vergangenen Jahres, eine Heißausbildung zusammen mit den weiteren Feuerwehren im Stadtgebiet vermittelte den Atemschutzgeräteträgern einen Einblick. Der "Traumatag" wurde erneut in enger Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und Rettungsdiensten der Umgebung durchgeführt, um das gegenseitige Verständnis und Zusammenarbeiten zu stärken. Insgesamt wurden rund 7.100 Dienststunden durch die Mitglieder getätigt. Der Stadtverwaltung dankte er für die gute Zusammenarbeit und diverser Beschaffungen, wie z.B. des Einsatzfahrzeuges für den "Brandmeister vom Dienst" (BvD) sowie CfK Atemluftflaschen, welche deutlich leichter sind als die bisherigen Stahlflaschen und somit dem Atemschutztrupps eine Erleichterung bieten. Den Finger in die Wunde legte er beim Thema Brandschutzbedarfsplan, welcher momentan nur zögerlich umgesetzt wird. Ein besonderer Dank ging an das Team der Brandschutzerziehung. Diese sei ein wichtiger Pfeiler, um frühzeitig das Thema Feuerwehr bei Kindern und Jugendlichen zu platzieren.

Die Jahresberichte der Kinder- und Jugendfeuerwehr wurden durch Sebastian Straka und Christina Wunderling vorgetragen. Durch Corona sind eine Vielzahl an Aktivitäten ausgefallen, seit 2023 starten beide Abteilungen wieder durch. Die Kinderfeuerwehr hat derzeit 13 (+4) und die Jugendfeuerwehr 23 (-1) Mitglieder. Die Jugendarbeit ist eine weitere Säule für die Mitgliedergewinnung.

Im Anschluss überbrachte der 1. Stadtrat Henning-Konrad Otto die Grußworte der Stadtverwaltung und des Rates. Dieser bestätigte zugleich die unzufriedene Situation beim Brandschutzbedarfsplan, welches er durch Kapazitätsengpässe, Finanzmittel und der aktuellen wirtschaftlichen Marktlage begründete. Nichtsdestotrotz versicherte er die Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehr. Ein Beispiel dafür sei die Ausarbeitung von Punkten zur Mitgliederwerbung und Mitgliedererhalt in einer Arbeitsgruppe zwischen Feuerwehr und Stadtverwaltung, welche Finanzmittel für die Maßnahmen bereitstellen wolle.

Kreisbrandmeister Maik Wermuth dankte den Kameraden und insbesondere auch den Angehörigen für die Einsatzbereitschaft bei der Vielzahl an Einsätzen im vergangenen Jahr. Er hob hervor, dass dies statistisch rund ein Einsatz pro Tag sei, oftmals waren es jedoch gleich mehrere Male an einem Tag der Fall. Über die Mitgliederzahlen der Feuerwehren im Landkreis Helmstedt konnte er berichten, dass diese auch über die Corona-Zeit stabil blieben. Die Kreisfeuerwehr des Landkreises Helmstedt habe einen neuen Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) und ein Wechselladerfahrzeug (WLF) bestellt. Im Zusammenhang mit dem Ausbau des Katastrophenschutzes, wie zum Beispiel dem Aufbau des Sirenennetzes, wollen man sich so auf die wachsenden Aufgaben in den nächsten Jahren vorbereiten. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, welche prüft, ob die Feuerwehrtechnische Zentrale mit der Kreisfeuerwehr am Standort Nordstraße beibehalten werden kann. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Hof derzeit mit der Ortsfeuerwehr Helmstedt geteilt wird. Sowohl die Kreisfeuerwehr als auch die Ortsfeuerwehr werden in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Über den aktuellen Stand aus den weiteren Feuerwehren der Stadt Helmstedt berichtete Stadtbrandmeister Christian Kahl. In Helmstedt sei ein neues Löschgruppenfahrzeug (LF20) sowie ein weiteres LF10 für Büddenstedt bereits beauftragt. Die Planungen zur Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs (TLF 4000) für Helmstedt sowie ein LF10 für Emmerstedt sind bereits angestoßen. Des Weiteren laufen die Vorbereitungen für den Neubau der Feuerwehrhäuser in Büddenstedt und Emmerstedt auf Hochtouren. Im gesamten Stadtgebiet kam es in 2021 zu 438 Einsätzen, der Großteil davon in Helmstedt.

Neben den Grußworten der Feuerwehr Grasleben, bei der die gute Zusammenarbeit sowohl bei Einsätzen als auch Ausbildung gelobt wurden, haben auch die Kameraden der Partnerfeuerwehr Haldensleben einige Worte an die Versammlung gerichtet. Während Corona sei die Partnerschaft etwa eingeschlafen, welches nun aber durch gemeinsame Aktivitäten wieder aufleben soll. In diesem Jahr feiert die Feuerwehr Haldensleben ihr 150-jähriges Bestehen, des Weiteren ist die Gründung einer Kinderfeuerwehr sowie eine gemeinsame Aktion in Marienborn am 03.10 geplant.

Im Anschluss übernahm Ortsbrandmeister Niko Walther erneut. Im Tagesordnungspunkt Wahlen und Ernennungen wurden Sebastian Straka und Jessica De Iaco als Leitung der Kinderfeuerwehr sowie Christina Wunderling, Sascha Waszak und Melissa Straka Leitung der Jugendfeuerwehr bestätigt. Heinz Kornau gab im Vorfeld bekannt, dass er das Amt des Kassenwartes nicht mehr fortführen könne, die Versammlung wählte Dirk Jannscheski als Nachfolger. Des Weiteren teilte Dieter Krause als Vorsitzender der Altersabteilung mit, dass er das Amt aus gesundheitlichen Gründen nicht fortführen könne. Seine Nachfolge tritt Philipp Eichler an.

Befördert wurden Alicia Knoop, Kevin Kalberlah, Kai Schmidt und Tom-Lukas Kuszewski zum/zur Hauptfeuerwehrmann/frau. Die Kameraden Jennifer Jannscheski sowie Sebastian Straka zum/zur 1.Hauptfeuerwehrmann/frau und Roland Junge zum Brandmeister. Das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Niedersachsen für 25-jährige Verdienste erhielten Sascha Waszak und Alexander Weis. Der Kamerad Jürgen Geerling erhielt das Feuerwehrehrenzeichen des Landes Niedersachsen für 50-jährige Verdienste.

Im weiteren Verlauf stimmte die Versammlung für die Gründung eines Fördervereins sowie zum Bau einer Terrasse. Nach rund 3 Stunden beendete Niko Walther die Versammlung und es ging in den gemütlichen Teil über. Der Foodtruck des DRK Helmstedt servierte von Hamburgern, Hot Dogs über Pommes, Currywurst und Fischbrötchen eine Variation an Speisen. Wir möchten uns nochmal ausdrücklich für die reichliche Versorgung bedanken!

