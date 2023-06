LPI-J: Schmierfinken

Weimar (ots) - Ein 15-jähriger fuhr am 05.06.2023 gegen 13:30 Uhr mit seinem Moped auf dem EDEKA-Parkplatz in Bad Berka, Weimarische Straße. Ein weiterer 14-jähriger Jugendlicher lief dem jungen Mann hinterher. Als der Fahrer des Kleinkraftrades plötzlich wendet, kollidierte er mit dem ihm nachlaufenden 14-jährigen. Dieser verletzte sich dabei leicht am Fuss und wurde durch den Rettungsdienst ins Klinikum Bad Berka verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

