Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Baden-Baden, Oos (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer kam es am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in Baden-Baden Oos. Eine 26-Jährige befuhr mit Schrittgeschwindigkeit die Ooser Sternstraße in ihrem Renault. Auf Höhe der Ooser Burgstraße kollidierte sie mit einem Fahrradfahrer, welcher von besagter Straße in die Ooser Sternstraße einbiegen wollte. Der 36-Jährige versuchte noch dem vorfahrtsberechtigten Pkw auszuweichen und links an ihm vorbeizufahren, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Der Radfahrer wurde hierbei nicht verletzt, am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher deutliche Ausfallerscheinungen wahrgenommen werden. Eine durchgeführte Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von weit über einem Promille, ein Urintest verlief ebenfalls positiv auf diverse verbotene Substanzen. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/lg

