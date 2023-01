Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Unfall gesucht!

Baden-Baden (ots)

Nach einem Auffahrunfall mit anschließender Fahrerflucht sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach der Verursacherin und möglichen Zeugen. Gegen 19:20 Uhr war die Fahrerin eines Audi A4 auf der Maximilianstraße aus Richtung Michaelstunnel kommend in Fahrtrichtung Lichtental unterwegs. Um nach links in ein Grundstück einzubiegen, blinkte die Audi-Fahrerin links und verlangsamte ihr Fahrzeug. Eine nachfolgende Autofahrerin erkannte dies offenbar zu spät und fuhr dem Audi auf, fuhr im Anschluss in Richtung Lichtental weiter und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zur Identität der jungen Frau in ihrem größeren schwarzen Pkw geben können, wenden sich unter der Telefonnummer 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell