POL-OG: Kappelrodeck - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Kappelrodeck (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Achern haben aufgrund einer Unfallflucht am Dienstagmorgen die Ermittlungen gegen eine bislang unbekannte Person aufgenommen. Die 37-jährige VW-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug um circa 6 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittgeschäfts in der Binzigstraße ab. Als sie gegen 9 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, konnte sie Beschädigungen an ihrem Golf feststellen. Die Beschädigungen deuten augenscheinlich auf einen Unfall hin, bei welchem ein weiterer Verkehrsteilnehmer in seinem Parkvorgang mit dem VW kollidierte. Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte vor Ort jedoch nicht angetroffen werden, seine Kontaktdaten wurden ebenfalls nicht hinterlassen. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem zweiten Unfallfahrzeug geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0, bei den Beamten des Polizeireviers Achern.

