Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 23:30 Uhr und Dienstag, 21:30 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte in der Suebenheimer Allee ein. Der Unbekannte schlug ein Fenster ein und gelangte so in die Gaststätte. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet, unter anderem ein MacBook. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3500.- Euro.

Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203 93050 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell