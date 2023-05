POL-FR: Herbolzheim-Bleichheim: Polizei sucht Autofahrer nach gefährlichem Überholmanöver

Freiburg (ots) - LKR LÖ, - Grenzach-Wyhlen Am 14.05.2023, kurz nach Mitternacht, konnten drei Personen von einer Anwohnerin beobachtet werden, wie diese sich gerade an Fahrrädern am Bahnhof in Wyhlen zu schaffen machen. Kurz darauf entfernten sich die Personen auf drei Fahrrädern in Richtung Salinenweg. Eine anrückende Streife konnte die drei Personen in der Burgunderstraße feststellen. Zwei der Drei konnten ...

mehr