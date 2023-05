Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: "Gargoyle" entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 10.05.2023, in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr bis 22.00 Uhr, wurde von Unbekannten in Grenzach ein sogenannter "Gargoyle", welcher als "Türwächter" diente, entwendet. Das mindestens 30 Kilogramm schwere Fabelwesen stand in der Rebgasse neben einem Hauseingang. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07624 98900 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell