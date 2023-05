Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrszeichen beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Von der Grenze herkommend befuhr am Donnerstag, 11.05.2023 gegen 20.10 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Zeppelinstraße nach rechts in die Schillerstraße. Dabei kollidierte er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit mit einem auf dem Bürgersteig befindlichen Verkehrszeichen. Nach der Kollision verließ dieser die Unfallörtlichkeit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Es konnten mehre Plastikverkleidungen und Lacksplitter an der Unfallstelle aufgefunden werden, weshalb von Beschädigungen der vorderen Stoßstange/ des Kühlergrills ausgegangen wird. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Lörrach (07621/1760) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell