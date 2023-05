Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 11.05.2023, kurz vor 21 Uhr befuhr ein 59-jähriger Autofahrer die L 173 von Simonswald kommend in Fahrtrichtung Gutach-Bleibach. Beim Einfahren in den Kreisverkehr im Bereich Bleibach missachtete er die Vorfahrt eines des bereits im Kreisverkehr befindlichen 35-jährigen Pkw-Fahrers und kollidierte mit diesem. Hierbei wurde der 35-Jährige leicht verletzt. Er wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein benachbartes Krankenhaus eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme konnte beim Unfallverursacher deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 0,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde abgeordnet und der Führerschein einbehalten.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell