Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Schüler nach Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.05.2023, kam es gegen 15:30 Uhr in einem Bus in der Moltkestraße, vor der dortigen Schule zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 16-Jähriger durch seinen Kontrahenten mit einem mitgeführten Schlagstock verletzt wurde.

Anschließend flüchtete Unbekannte. Über die Hintergründe der Tat liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Der verletzte Jugendliche wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 16 bis 18 Jahre alt - ca. 170 cm groß - schlanker Statur - Vollbart

Der Polizeiposten Kenzingen (07644/9291-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder möglicherweise auch mit dem Handy gefilmt haben.

Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Emmendingen (07641/582-0) rund um die Uhr entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell