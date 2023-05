Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen: Mit Stein Scheibe eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 11.05.2023, zwischen 12:30 Uhr und 13:15 Uhr, wurde an einem Haus in der Hauptstraße im Ortsteil Ühlingen, im Bereich der Bushaltestelle, mit einem Stein ein vier Meter hoch gelegenes Fenster eingeschmissen. Es wird davon ausgegangen, dass der Stein von der nahegelegenen Bushaltestelle aus geworfen wurde, wo sich zu dieser Zeit eine Vielzahl von Personen aufgehalten haben dürften. Hinweise auf den Steinewerfer werden an den Polizeiposten Bonndorf, Tel.: 07703/9325-0) erbeten.

