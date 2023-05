Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Mutmaßlicher Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von Unfallstelle - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch, 10.05.2023, um circa 8 Uhr in der Freiburger Innenstadt ereignet haben soll. Dabei wurde eine Radfahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt.

Nach Angaben der Geschädigten befuhr ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer die Nußmannstraße in Richtung Herrenstraße. An der Einmündung Nußmannstraße/Conrad-Gröber-Straße soll er die Vorfahrt der von rechts kommenden Radfahrerin missachtet haben, sodass diese stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer soll in Richtung Münsterplatz weitergefahren sein.

Ein unbekannter Zeuge, der eine Art Arbeitsuniform getragen habe, soll den Unfall mitbekommen haben. Dieser und weitere mögliche Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

oec

