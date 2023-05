Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfallflucht

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Mittwochnachmittag, 10. Mai 2023, zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr, entfernte sich ein Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, nachdem er beim Ein-/Ausparken auf dem Edeka-Parkplatz in Umkirch, Am Gansacker, einen weißen Pkw BMW (Cabrio) auf der rechten Fahrzeugseite beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf zirka 3.000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Breisach, Telefon 07667 9117-0, erbeten.

