Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Verstöße festgestellt

Rheinmünster (ots)

Über das verlängerte Wochenende kam es im Bereich des Flughafens zu mehreren nicht alltäglichen Verstößen. Am vergangenen Donnerstag beschädigte eine 35-jährige Frau vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein auf den Stellplätzen des "Last-Minute" Parkplatzes parkendes Fahrzeug. Anschließend soll sich die Frau unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Durch die Sichtung des Videomaterials konnte die 35-Jährige als Verantwortliche identifiziert werden. Am Freitagabend wurde der Luftsicherheitskontrolldienst bei einer Kontrollstelle auf einen 43-jährigen Autofahrer aufmerksam. Dem Mann wurde der Abflug von den Beamten des Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster verweigert. Bei einem weiteren Fall am Samstagmorgen bemerkte ein Zollbeamter einen betrunkenen Peugeot-Fahrer. Der 30-Jährige wollte einen beschrankten Parkplatz verlassen, wobei er beim Rückwärtsfahren gegen eine Straßenlaterne gestoßen sei. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von rund 1,6 Promille. Am selben Tag gegen 17:30 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle am Airport Boulevard B 216 ein 34-Jähriger unter Drogeneinfluss beim Fahrzeugführen festgestellt. Eine Blutentnahme hat im Krankenhaus in Rastatt stattgefunden. Die Beamten des Polizeiposten Flughafen-Rheinmünster haben in den genannten Fällen die Ermittlungen gegen die einzelnen Personen aufgenommen. Ein Diebstahl einer Smart-Watch ereignete sich am Montagmorgen an der Sicherheitskontrollstelle im Flughafen. In den Morgenstunden gegen 6 Uhr hatte eine 22-Jährige nach der Überprüfung bei der Kontrollstelle ihre Apple-Watch in der Kontrollwanne vergessen. Der nachfolgende Passagier entdeckte dies und steckte die Watch in seinen Rucksack. Aufgrund der frühen Feststellung der fehlenden Uhr durch die junge Frau sowie der Erinnerung der Kontrollkraft an die Situation, konnte der tatverdächtige Passagier ausfindig gemacht werden. Der Rucksack des 28-jährigen Mannes wurde erneut durchleuchtet, wobei die Uhr gefunden und der jungen Frau zurückgegeben werden konnte. Der Mann sieht nun einem Strafverfahren wegen Diebstahls entgegen.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell