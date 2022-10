Freiwillige Feuerwehr Lehrte

FW Lehrte: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person Autobahn A2

Lehrte (ots)

Die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hämelerwald wurden in der Nacht zum Donnerstag, dem 20.10.2022 um 0:07 Uhr erneut alarmiert. Gemeldet worden war ein Zusammenstoß eines Kleintransporters mit einem LKW und einer eingeklemmten Person in Fahrtrichtung Hannover kurz vor der Ausfahrt Lehrte Ost.

Dem Unfall voraus gegangen war eine Reifenpanne eines unbeteiligten LKW. Der Fahrer des LKW befand sich mit dem Pannenhelfer an seinem LKW. Die Panne war repariert und die Fahrt sollte weiter fortgesetzt werden. Als diese dann den Zusammenstoß zwischen dem LKW und dem Kleintransporter hörten, eilten beide Geistesgegenwärtig zum eingeklemmten Fahrer und warnten die Autofahrer mit der Taschenlampe vor der Gefahrenstelle.

Ersten, derzeit noch unbestätigten Informationen, kam es zuvor aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem LKW im hinteren rechten Bereich. Im weiteren Verlauf stieß der Fahrer mit seinem Kleintransporter dann in die Leitplanke, drehte sich und kam so zum Stehen (siehe Foto). Der vorausgefahrene Sattelzug wies eine unter anderem deutliche Beschädigung im Bereich des hinteren rechtseitigen Unterfahrschutzes auf und kam dann auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die eingetroffenen Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Hämelerwald übernahmen neben der technischen Rettung des Fahrers, den Brandschutz, sowie das Ausleuchten der Einsatzstelle. Für die patientengerechte Rettung wurde der hydraulische Rettungssatz eingesetzt, darunter die Schere und der Spreizer. Mittels Schere wurde ein Entlastungsschnitt im Bereich der A-Säule getätigt, um zunächst Platz für die weitere Rettung zu schaffen. Unter Einsatz eines Rettungszylinders wurde dann der vordere Bereich des Kleintransporters nach vorn gedrückt, sodass der Fahrer schnell entklemmt werden konnte. In Absprache mit dem Notarzt wurde der Fahrer dann aus seinem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz war die Feuerwehr Hämelerwald mit 3 Fahrzeuge und 22 Einsatzkräften, sowie der Rettungsdienst, ein Notarzt und die Polizei. Rückfragen zur Unfallursache und Schadenhöhe können nicht beantwortet werden.

