POL-OG: Rastatt - Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken wurde am Samstag zwischen 11 Uhr und 11:40 Uhr ein ordnungsgemäß geparkter Audi beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker dürfte auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Allensteinerstraße gegen den hinteren linken Heckbereich des Autos gefahren sein. Im Anschluss fuhr er davon ohne sich um den Schaden am Audi in Höhe von ungefähr 1.500 Euro zu kümmern. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeireviers Kehl ...

