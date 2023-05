POL-OG: Kehl - Zeugen gesucht

Offenburg (ots) - Am Ende eines Festes zum 1. Mai im Mattenweg kam es am Montagabend kurz nach 19 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung die in Handgreiflichkeiten endete. Eine hinzugerufene Streife stellte die Personalien der beteiligten Personen im Alter zwischen 29 und 55 Jahren fest. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand schwerer verletzt. /ag Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

