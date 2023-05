Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Falschgeld

Baden-Baden (ots)

Ermittlungen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld beschäftigen seit Freitagmittag die Ermittler der Polizei. Ein 15-Jähriger soll demnach gegen 14:30 Uhr in einem Kiosk in der Innenstadt versucht haben mit einem falschen 50 Euro Schein zu bezahlen. Im Rahmen einer durch einen Richter des Amtsgerichts Baden-Baden angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte eine weitere falsche Banknote aufgefunden werden. Des Weiteren besteht der Verdacht, dass der junge Mann bereits am Donnerstag mit einer falschen Banknote auf Einkaufstour war. Die Ermittlungen dauern an.

/ag

