Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Zeuge ertappt mutmaßliche Kupferdrahtdiebe, die ohne Beute flüchten

Korbach (ots)

Am späten Freitagabend (13.Mai) versuchten vier Unbekannte offensichtlich Kupferdraht von einem Werksgelände in der Korbacher Straße in Bad Arolsen zu entwenden. Sie wurden aber von einem Zeugen beobachtet und mussten ohne Beute flüchten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Kurz vor Mitternacht bemerkt der Zeuge vier unbekannte Männer auf dem Werksgelände, die offensichtlich in Richtung einer Halle gingen, in der auch Kupferdraht gelagert wird. Als er die Männer aus größerer Entfernung ansprach, ergriffen diese sofort die Flucht über einen Zaun. Der Zeuge informierte sofort die Polizei Bad Arolsen. Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg.

Von den unbekannten Tätern ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um vier schlanke, dunkel gekleidete Männer handelt, die teilweise Baseballcaps oder Mützen trugen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

