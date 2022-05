POL-KB: Frankenberg - Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Korbach (ots) - Am Mittwochabend prellten zwei junge Männer ihre Zeche in einer Gastwirtschaft in Battenberg-Dodenau. Der Gastwirt erstattete Anzeige bei der Polizei Frankenberg, die nun wegen Betruges ermittelt und um Hinweise bittet. Die beiden Männer kamen am Mittwoch gegen 19.00 zu dem Hotel in der Berliner Straße. Dort ließen sie sich ihre Speisen und ...

