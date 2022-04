Polizei Korbach

POL-KB: Battenberg-Dodenau - Zwei junge Männer prellen Zeche in Gastwirtschaft

Korbach (ots)

Am Mittwochabend prellten zwei junge Männer ihre Zeche in einer Gastwirtschaft in Battenberg-Dodenau. Der Gastwirt erstattete Anzeige bei der Polizei Frankenberg, die nun wegen Betruges ermittelt und um Hinweise bittet.

Die beiden Männer kamen am Mittwoch gegen 19.00 zu dem Hotel in der Berliner Straße. Dort ließen sie sich ihre Speisen und Getränke im Biergarten schmecken. In einem vom Personal unbeobachteten Moment standen sie auf und gingen weg. Die Zeche in Höhe von etwa 50 Euro hatten sie nicht bezahlt. Die ersten Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen der Polizei Frankenberg in Dodenau führten bisher nicht zum Erfolg.

Von den Männern liegen folgende Beschreibungen vor:

Täter 1:

Etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, etwa 180 cm groß, dunkle kurze Haare bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover und blauer Hose

Täter 2:

Etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlanke Statur, 180 cm groß, trug rote Baseballkappe und schwarze Schuhe, bekleidet mit weißem Trainingsanzug.

Beide sprachen deutsch ohne Akzent.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell